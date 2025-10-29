Estados Unidos são o principal mercado dos cafés especiais brasileiros

Os Estados Unidos são o principal mercado importador dos cafés especiais do Brasil. Com a compra de cerca de 2 milhões de sacas por ano, a uma receita das negociações atinge um valor superior a US$ 550 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) anualmente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!