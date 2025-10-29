Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos são o principal mercado dos cafés especiais brasileiros

Brasil envia cerca de 2 milhões de sacas por ano, com receita superior a US$ 550 milhões

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos são o principal mercado importador dos cafés especiais do Brasil. Com a compra de cerca de 2 milhões de sacas por ano, a uma receita das negociações atinge um valor superior a US$ 550 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) anualmente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • record-news-rural
  • Brasil
  • Café
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.