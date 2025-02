Evento rural apresenta novas tecnologias para o campo e deve movimentar R$ 6 bilhões em negócios

A 37° edição do Show Rural Coopavel , que começou nesta segunda-feira (10) em Cascavel, no Paraná, deve receber mais de 300 mil visitantes ao longo de cinco dias. Mais de 600 expositores irão apresentar novas tecnologias para auxiliar os produtores no campo. A projeção é de movimentar cerca de R$ 6 bilhões em negócios.