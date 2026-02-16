Logo R7.com
Exportação de frango, suínos e ovos bate recorde

Brasil segue forte em mercados estratégicos, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal

Record News Rural|Do R7

O Brasil registrou recordes nas exportações de ovos, carne de frango e suínos em janeiro. A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) informou que as exportações atingiram 459 mil toneladas de carne de frango, gerando mais de US$ 874 milhões.

