Exportação de frango, suínos e ovos bate recorde

O Brasil registrou recordes nas exportações de ovos, carne de frango e suínos em janeiro. A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) informou que as exportações atingiram 459 mil toneladas de carne de frango, gerando mais de US$ 874 milhões.



