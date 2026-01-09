Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Exportações de ovos brasileiros aumentam mais de 120% em 2025

Brasil embarcou quase 41 mil toneladas, entre in natura e processados

Record News Rural|Do R7

  • Google News

As exportações brasileiras de ovos bateram recorde em 2025, com o envio de 40,8 mil toneladas do produto in natura e processado, sendo esse um aumento de 121,4% em relação ao ano anterior.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • pecuaria
  • exportacao
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.