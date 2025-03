Exportações diárias de frango chegam a 24 mil toneladas e atingem recorde de 1997

A média diária de exportações de frango atingiu 24,9 mil toneladas, um aumento de 27% em relação a março de 2024. Dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) indicam que esse é o maior volume registrado desde 1997. O bom desempenho tem sustentado os custos da proteína na região Sul, principal polo exportador do Brasil.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o ritmo intenso das vendas ajuda a manter os preços da carne na Grande São Paulo no fim do mês, período em que o poder de compra do consumidor diminui e o valor da proteína tende a cair.