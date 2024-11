Fazenda aplica dieta em bezerras para ajudar no desenvolvimento da gestação em Minas Gerais Ração é feita com milho, farelo de arroz e DDG (uma fonte proteica), além do núcleo mineral sintetizado por laboratórios

Record News Rural|Do R7 18/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share