Festa Nacional do Milho tem leilão de gado e shows musicais no interior de Minas Gerais

Começou na última sexta-feira (16) a Fenamilho (Festa Nacional do Milho) , em Patos de Minas (MG). O evento tradicional completa 64 anos em 2025 e tem a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas. Expositores de diversos setores se reúnem para apresentar as novidades. Entre as atrações estão o leilão de gado e os shows musicais.



Os pequenos produtores ganharam destaque com a Vila da Agricultura Familiar, projeto com espaço próprio que reunirá 40 famílias responsáveis por expor seus produtos.