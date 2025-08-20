‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos
Campeã mirim na prova dos três tambores, Maria Júlia do Prado Machado sonha em competir na arena mais famosa do país
Aos 10 anos, Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, já é tratada como uma promessa dos rodeios brasileiros. O apelido vem por sua rapidez, habilidade e controle emocional que transformaram a pequena competidora em campeã brasileira da prova dos três tambores, em um percurso executado em apenas 17 segundos.
Agora, a garota prodígio já se prepara para encarar a arena da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos da modalidade no país. Apoiada pela família, Maju afirma que escolheu que sempre teve vontade de praticar o esporte por considerá-lo emocionante.
“Eu estou com a expectativa de que vai dar tudo certo e eu vou ganhar”, diz animada.
