‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos

Aos 10 anos, Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, já é tratada como uma promessa dos rodeios brasileiros . O apelido vem por sua rapidez, habilidade e controle emocional que transformaram a pequena competidora em campeã brasileira da prova dos três tambores, em um percurso executado em apenas 17 segundos.



Agora, a garota prodígio já se prepara para encarar a arena da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos , um dos maiores eventos da modalidade no país. Apoiada pela família, Maju afirma que escolheu que sempre teve vontade de praticar o esporte por considerá-lo emocionante.



“Eu estou com a expectativa de que vai dar tudo certo e eu vou ganhar”, diz animada.