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Fruta nativa do Nordeste proporciona renda para muitas famílias

Propriedade tem 33 hectares da cultura de caju e produziu 270 toneladas na última temporada

Record News Rural|Do R7

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É época de safra de caju no Piauí e a fruta, que tem praticamente 100% de aproveitamento, proporciona renda para muitas famílias.

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