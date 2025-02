Gosto amargo: alto preço do café e do leite preocupa brasileiros

Desde o ano passado, a primeira refeição do dia dos brasileiros teve um aumento significativo no preço devido ao alto valor do café e do leite, comuns nas mesas das famílias. Em 2024, o café teve um aumento de 43,41% em seu preço, enquanto o leite elevou 19,73% . Segundo economistas, o valor está relacionado com uma conjuntura de fatores, entre eles, a queda na safra do café, a alta do dólar e a redução da qualidade devido à crise climática .