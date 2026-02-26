Horta comunitária: parceria com IFPI vai organizar a produção
Agricultores enfrentam dificuldades para expor e comercializar as hortaliças
O IFPI (Instituto Federal do Piauí) propõe iniciar uma parceria com a horta comunitária do Dirceu, em Teresina. A medida melhoraria a organização e o aproveitamento dos alimentos.
