Horta comunitária: parceria com IFPI vai organizar a produção

Agricultores enfrentam dificuldades para expor e comercializar as hortaliças

Record News Rural

O IFPI (Instituto Federal do Piauí) propõe iniciar uma parceria com a horta comunitária do Dirceu, em Teresina. A medida melhoraria a organização e o aproveitamento dos alimentos.

  • IFPI (Instituto Federal do Piauí)
  • Piauí
  • teresina
  • agricultura

