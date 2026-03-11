Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

IATF garante o nascimento de bezerros na mesma época

Programa oferece assistência veterinária e inseminação artificial gratuitas aos criadores

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Na pecuária moderna, investir em genética deixou de ser luxo e passou a ser estratégia. Em Uberlândia, Minas Gerais, produtores rurais têm contado com um programa que oferece assistência veterinária gratuita e acesso à inseminação artificial em tempo fixo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Pecuária
  • agronegocio
  • record-news-rural
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.