Importações de arroz crescem 26% em maio e superam exportações

Dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), apontam que o volume de arroz importado ultrapassou o total exportado em maio. Foram adquiridas 126,12 mil toneladas da variedade em casca adquiridas — alta de 26,53% em relação a abril, embora represente queda de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2024.



As exportações somaram 92,16 mil toneladas, volume 9,78% superior ao de abril, mas 10,76% inferior ao de maio do ano passado. Em relação aos preços, tanto os da venda interna quanto os das operações externas ficaram acima dos valores praticados no mercado doméstico. Segundo levantamento do Cepea, enquanto alguns agentes seguem ativos oferecendo preços mais baixos, outros preferem não formar estoques neste momento.