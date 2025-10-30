Incentivo aos produtores: parceria garante o escoamento da produção
Poder público e iniciativa privada dão apoio a agricultores familiares em Pernambuco
Uma parceria entre a prefeitura de Panelas, no agreste de Pernambuco, e uma empresa privada garante a venda da produção da agricultura familiar de produtores rurais da cidade. com isso, tudo que é produzido por eles, tem destino certo.
