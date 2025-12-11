Logo R7.com
Investimento em tecnologia melhora a produtividade no campo

Ordenha robótica reduz a necessidade de mão de obra e ajuda o animal a produzir mais leite

Record News Rural|Do R7

Em Bela Vista de Goiás, um produtor rural decidiu modernizar sua fazenda com a instalação de ordenhas robóticas. A implementação da nova tecnologia visa melhorar o manejo e aumentar a produtividade.

