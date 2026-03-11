Logo R7.com
Irã é um dos principais parceiros comerciais do milho brasileiro

País costuma importar entre 4 e 5 milhões de toneladas do grão por ano

Record News Rural|Do R7

O conflito no Oriente Médio preocupa os produtores brasileiros de milho devido à importância do mercado iraniano. O Irã é um dos maiores compradores do cereal brasileiro, adquirindo entre 4 e 5 milhões de toneladas anualmente.

