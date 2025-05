Javalis invadem lavouras e geram prejuízo a produtores rurais do Triângulo Mineiro

No Triângulo Mineiro, produtores rurais enfrentam um problema crescente com a invasão de javalis em suas lavouras. Considerada uma espécie agressiva e exótica, a presença do animal tem causado danos significativos às plantações de soja, milho, trigo e feijão, prejudicando a produtividade e o meio ambiente.



O javali é uma espécie originária da Ásia e da Europa, considerada invasora pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) desde 2010. Adaptou-se perfeitamente ao clima brasileiro, especialmente devido à ausência de predadores naturais.



Um dos fatores que agravam o problema é o cruzamento entre javalis e porcos domésticos, dando origem ao javaporco , capaz de gerar até 20 filhotes por ano, segundo Rafael Salerno, presidente da Associação Brasileira de Caça.



Para combater a proliferação dos javalis, cerca de 2.000 caçadores atuam na região, realizando o manejo da espécie de forma controlada. Porém, a atividade enfrenta burocracias rigorosas , como a necessidade de autorizações do Ibama.