Lei Orçamentária Anual prevê R$ 1,017 bilhão para o seguro rural

Apesar de valor pré-definido, veto da LDO 2026 possibilita bloqueio ou contingenciamento de valores

Record News Rural|Do R7

O valor do orçamento para o PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural) previsto neste ano é de R$ 1,017 bilhão. No entanto, o montante pode não ser pago pelo governo devido a possíveis vetos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

