Lei Orçamentária Anual prevê R$ 1,017 bilhão para o seguro rural
Apesar de valor pré-definido, veto da LDO 2026 possibilita bloqueio ou contingenciamento de valores
O valor do orçamento para o PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural) previsto neste ano é de R$ 1,017 bilhão. No entanto, o montante pode não ser pago pelo governo devido a possíveis vetos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Últimas
Cepea aponta que soja tem cotações pressionadas
Competitividade da oleaginosa brasileira foi reduzida no mercado internacional
Valores do milho registram recuo no início de ano
Maior oferta e menor demanda interna explicam o cenário de queda
2025 é o sétimo ano mais quente em 64 anos no Brasil
La Niña continua até fevereiro, afetando o regime de chuvas e impactando a agricultora
Clima instável gera incertezas na citricultura brasileira
Excesso de calor levou à queda de frutos em diferentes estágios
Presidente da PeixeBR fala sobre bom momento do setor
Piscicultura brasileira vê melhora nos preços ao produtor e estabilidade no consumo em 2026
Região mato-grossense é a maior produtora de grãos do país
Estado aumenta a área plantada e deve colher 107,9 milhões de toneladas na safra 2025/26
Rúcula-limão é cultivada na região metropolitana de Goiânia
Cultura é perene e se desenvolve em qualquer tipo de solo; variedade é rica em vitaminas e minerais
Volume do café exportado pelo Brasil recua em 2025
País embarcou 40 milhões de sacas, queda de 20,8% em relação a 2024
Cavaleiros acordam cedo para embelezar cavalos e mulas
Tradição da cultura sertaneja reúne comitivas, amigos e famílias para o passeio
Presidente da AIPC discute queda do setor brasileiro de cacau em 2025
Indústria fechou o ano com queda na comercialização de derivados e no recebimento de amêndoas
São Paulo é o maior produtor de alface do Brasil
Estado produziu mais de 220 mil toneladas da folha em 2025; produtores investem em hidroponia
Infraestrutura, logística e força de cidade mineira atraem investidores do agronegócio
Uberlândia ocupa a quarta posição em ranking nacional de interesse por áreas agrícolas
Impactos do acordo Mercosul-UE para o agro brasileiro
Café, frango, óleos vegetais, frutas, crustáceos e peixes terão taxas zeradas progressivamente
Frigorífico de aves incentiva a agricultura familiar
Abate vai seguir normas que cumprem exigências para atender programas sociais