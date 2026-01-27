Lei Orçamentária Anual prevê R$ 1,017 bilhão para o seguro rural

O valor do orçamento para o PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural) previsto neste ano é de R$ 1,017 bilhão. No entanto, o montante pode não ser pago pelo governo devido a possíveis vetos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).



