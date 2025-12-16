Limão-taiti se torna símbolo da identidade de Anhanguera (GO)
Agricultores recebem incentivo e a produção da fruta cresce no estado
A produção de limão no Brasil registrou alta, movimentando o mercado agrícola e fortalecendo a renda de pequenos e médios produtores. Impulsionado pelo clima favorável, o cultivo da fruta se consolida como um dos mais rentáveis da citricultura.
