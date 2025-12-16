Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Limão-taiti se torna símbolo da identidade de Anhanguera (GO)

Agricultores recebem incentivo e a produção da fruta cresce no estado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A produção de limão no Brasil registrou alta, movimentando o mercado agrícola e fortalecendo a renda de pequenos e médios produtores. Impulsionado pelo clima favorável, o cultivo da fruta se consolida como um dos mais rentáveis da citricultura.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • agricultura-familiar
  • record-news-rural
  • Agricultura
  • Goiás

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.