Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico

Com organização da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e assinatura de 315 autores, o livro Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital recebeu o prêmio Jabuti Acadêmico , na última terça-feira (5), em São Paulo.



A obra foi lançada em novembro de 2024 como o terceiro volume de uma trilogia e contém 811 páginas divididas em 90 capítulos. Resultado de mais de 200 estudos desenvolvidos em campos experimentais, com culturas anuais e perenes em várias regiões do Brasil, o compilado levou dois anos para ser produzido.



“Isso é muito importante para nós. É isso que nos move e a ciência que faz a diferença na agricultura brasileira”, afirma José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação, sobre o reconhecimento.



O concurso teve mais de duas mil inscrições nas categorias Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, que contemplam iniciativas de divulgação científica, ilustração e tradução.