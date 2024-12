Maior valor desde 1997: preço da saca de café arábica passa dos R$ 2.000

Diante da escassez, o preço da saca do café arábica registrou um marco histórico de R$ 2.000 — a maior valorização desde junho de 1997. Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), no início de novembro, o produto chegou aos R$ 1.774,67, número que subiu para R$ 2.098,06 no fim do mês. A pouca oferta nacional e as baixas expectativas para a colheita no Vietnã estão entre as causas.