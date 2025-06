Mercado do boi continua com preços em alta e vendas aquecidas em junho

Os preços do boi gordo , da carne e da reposição seguem em alta em junho, e as vendas estão aquecidas, devido às escalas de abate permanecerem curtas, variando de quatro a dez dias. No entanto, o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) destaca que a oferta restrita limita os negócios com o boi magro.



No atacado, a carne bovina apresenta recuperação. Segundo a Secex (Secretaria de Comércio Exterior), o Brasil faturou R$ 5,8 bilhões entre janeiro e maio de 2025 — alta de 22% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho reflete que o volume vendido ao exterior subiu 10%, e os preços médios em dólar aumentaram na mesma proporção.