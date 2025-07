Moagem de cana e produção de açúcar recuam no Centro-Sul na segunda quinzena de junho

A moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país registrou queda na segunda quinzena de junho. No período, foram processadas 42,71 milhões de toneladas, volume 12,86% inferior ao da safra 2024/2025, quando o total alcançou 49,1 milhões de toneladas.



No acumulado da safra até 1º de julho, a moagem somou 206,2 milhões de tonelada, representando retração de 14,06% em relação ao mesmo intervalo da temporada anterior, que registrou 239,95 milhões de toneladas.



A produção de açúcar também foi impactada. Nos primeiros 15 dias de junho, foram produzidas 2,84 milhões de toneladas do produto — uma queda de 12,98% em comparação ao mesmo período da safra passada. Desde o início do atual ciclo, a redução acumulada é de 14,25%.



Já a fabricação de etanol pelas usinas do Centro-Sul somou 1,92 bilhão de litros na segunda metade de junho, sendo 1,17 bilhão de litros de etanol hidratado e 742,96 milhões de litros de etanol anidro, o que representa uma queda de aproximadamente 17%.