Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Novo seguro rural deve demandar quatro vezes mais recursos

Produtor pode ter que contratar apólice para acessar crédito do Plano Safra

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O novo seguro rural deve demandar quatro vezes mais recursos que o atual. A proposta prevê a obrigatoriedade de contratação de apólice por produtor que acessar crédito do Plano Safra com juros controlados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Mudanças climáticas
  • Plano safra
  • agricultura
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.