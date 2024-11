Pedra da vesícula do boi pode valer até três vezes mais do que ouro

A pedra de fel , formada na vesícula do boi, pode valer até três vezes mais do que o ouro por seu alto potencial na fabricação de medicamentos para o tratamento de problemas pulmonares e disfunções hepáticas. A pedra se forma a partir de um desequilíbrio no funcionamento do fígado do animal e é mais comum em bois mais velhos. Em agosto, um funcionário de um frigorífico foi preso por furtar uma pedra de fel avaliada em R$ 130 mil.