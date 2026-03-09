Logo R7.com
Pequi vira hidratante para rosto e cabelo

Biodiversidade brasileira vai parar nas universidades e alia beleza e agronegócio

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Pesquisadores da Universidade São Francisco (USF) em Ribeirão Preto desenvolveram uma linha de produtos cosméticos utilizando o óleo de pequi, fruta típica do Cerrado brasileiro.




