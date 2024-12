Pesquisadores da Embrapa criam processo para diminuir o tempo de produção de mudas de abacaxi

Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) , em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, revelou que a utilização do processo de microbiolização pode acelerar em 34% o tempo de desenvolvimento das mudas de abacaxi . O processo consiste no uso de microrganismos benéficos para tratar sementes, mudas e plantas. O levantamento ficará disponível para auxiliar produtores rurais ao redor do Brasil.