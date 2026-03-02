Plantio da nova safra de algodão entra na reta final

O plantio da nova safra de algodão no Brasil está quase concluído. Apesar das condições climáticas favoráveis para o cultivo deste ano, a área destinada ao plantio deve sofrer uma redução de 5,5%.



