Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Plantio da nova safra de algodão entra na reta final

Ao mesmo tempo, o Brasil conclui o beneficiamento de uma produção recorde

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O plantio da nova safra de algodão no Brasil está quase concluído. Apesar das condições climáticas favoráveis para o cultivo deste ano, a área destinada ao plantio deve sofrer uma redução de 5,5%.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Algodão
  • Brasil
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.