Preço da batata-inglesa faz produtor diversificar cultura
Agricultor investe na plantação da batata-doce e pensa em exportar produção
A queda no preço da batata-inglesa no atacado tem levado produtores a buscar alternativas para aumentar os ganhos no campo. Em Itápolis, no interior de São Paulo, os agricultores têm investido mais no cultivo da batata-doce, atraídos pelo menor custo de produção e pela procura crescente pelo alimento.
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