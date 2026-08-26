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Preço da batata-inglesa faz produtor diversificar cultura

Agricultor investe na plantação da batata-doce e pensa em exportar produção

Record News Rural|Do R7

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A queda no preço da batata-inglesa no atacado tem levado produtores a buscar alternativas para aumentar os ganhos no campo. Em Itápolis, no interior de São Paulo, os agricultores têm investido mais no cultivo da batata-doce, atraídos pelo menor custo de produção e pela procura crescente pelo alimento.

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