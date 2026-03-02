Preço da carne de frango continua em queda
Poder de compra do produtor de frango vivo é menor em relação aos insumos
O poder de compra dos avicultores em relação à carne de frango está diminuindo devido à queda nos preços da ave.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Plantio da nova safra de algodão entra na reta final
Ao mesmo tempo, o Brasil conclui o beneficiamento de uma produção recorde
Arroba do boi sobe com demandas aquecidas
Baixa oferta de animais para abate também impacta nos preços no mercado doméstico
Uso da tecnologia aumenta a produtividade do rebanho
Vacas monitoradas por colares inteligentes produzem leite de melhor qualidade
Setor de café solúvel avalia com otimismo e cautela novas tarifas
Cobrança de 10% restaura parte da competitividade do produto nacional no mercado norte-americano
Brasil busca ampliar a exportação de feijão em 2026
Abertura de mercado para o grão é importante para estimular o produtor a investir
Horta comunitária: parceria com IFPI vai organizar a produção
Agricultores enfrentam dificuldades para expor e comercializar as hortaliças
Chuva em Minas Gerais compromete qualidade da cenoura
Agentes relatam bifurcação das raízes e problemas fitossanitários
Setor de pescados projeta retomada após alívio do tarifaço
Capacidade produtiva e mais de 5.000 postos de trabalho devem ser recuperados em 2026
Estudo reúne professores e alunos para pensar pastagens mais produtivas
UFPI aposta no melhoramento de gramíneas e palma forrageira para alimentar rebanho
Saiba quais produtos do agro podem ser impactados
Suprema Corte dos Estados Unidos decide suspender o tarifaço de Donald Trump
Embarques de commodity para a União Europeia demonstra sinais de reação
Bloco é o principal destino da commodity; exportações gerais registraram queda de 4,6% na parcial da safra
Raça de cavalo originária de Minas Gerais ganha espaço no Piauí
Raça brasileira se destaca pela marcha macia e é usada na lida e também em passeios e competições
Começa a colheita do arroz no Rio Grande do Sul
Evento de abertura foca nos desafios e as conexões do campo com o mercado
Banco de germoplasma de tilápia vai ajudar em estudos
Resultados vão ser importantes para melhorar a qualidade do peixe criado em cativeiro