Preço da carne registra queda e bolso do consumidor respira, após meses de alta

Os preços das carnes de boi e de porco registraram queda na última semana. Após atingir a máxima nominal de R$ 352,65 no final de novembro , o indicador perdeu força e fechou em R$ 336,40 na semana passada, uma queda de 4,4% em relação à semana anterior. Mesmo sem mudanças no atacado, os frigoríficos pressionaram e a cotação da carne de boi caiu, de acordo com pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).