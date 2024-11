Preço do milho sobe no Brasil, mas sofre queda de 12% no mercado internacional Valorização cambial e a entressafra são apontadas como fatores que contribuíram para uma demanda interna mais aquecida

