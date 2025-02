Preço do tomate registra aumento em diversas regiões do país devido às fortes chuvas

Um levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), divulgado na quinta-feira (23), apontou uma alta no preço do tomate . O acréscimo está relacionado à limitação das colheitas , amplamente afetadas pelas fortes chuvas.



Além de diminuir a produtividade, a grande precipitação resultou em frutos manchados, que muitas vezes precisam ser descartados. Na última semana, o aumento no preço de venda chegou a 30% no Rio de Janeiro, com as caixas custando, em média, R$ 85. Em Campinas, a alta foi de 17,8%, com a caixa valendo R$ 105.