Preços da carne bovina se mantêm firmes no início do ano
Cenário vai na contramão da tendência, quando consumidores preferem proteínas mais baratas
Na contramão da tendência, a demanda por carne tem se mantido firme em janeiro; entenda.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Cenário para produtor leiteiro exige cautela em 2026
Produção, demanda, importações, preços pagos e custos preocupam pecuaristas
Levantamento da Conab aponta recorde na produção de grãos
Soja, principal produto agrícola brasileiro, deverá puxar crescimento da colheita
Marca comemora 90 anos do campo experimental com novos rótulos
Pesquisa usou diversos tipos de madeira para fazer o amadurecimento da bebida
Mercado do café fica aquecido no Brasil no começo do ano
Aumento dos contratos futuros, chuva e dólar favorecem as negociações internas
Brasil tem maior rede de inteligência de combate ao greening
Centro de pesquisa aplicada em inovação e sustentabilidade da citricultura será em Piracicaba (SP)
Manejo sanitário: higiene e limpeza são itens necessários para bem-estar animal
Ambiente limpo, alimentação adequada e água fresca ajudam a manter saúde do rebanho
Plataforma 'É do Campo' ajuda produtor a vender mais
Ferramenta criada pela Emater dá apoio para a comercialização do que é produzido
Brasil aumenta o número de frigoríficos autorizados a exportar carne bovina ao Vietnã
Negociações com o país asiático, iniciadas no último ano, aumentaram de quatro para oito os estabelecimentos com licença para vendas
Brasil se consolida como principal fornecedor global de algodão
Vendas externas atingiram 3,03 milhões de toneladas no último ciclo
Redução de área faz o preço do feijão subir
Exportações do grão batem recorde em 2025 com 533,19 mil toneladas embarcadas
Produtor enfrenta os desafios da lavoura para manter o negócio
Fruta agrada o paladar dos consumidores e garante as vendas para o comércio
Colheita da safra de verão começa de forma pontual no RS
Clima favorável deixa produtores com boa expectativa de produção; preços seguem em queda
União Europeia aprova acordo de livre-comércio com o Mercosul; agro está no centro das discussões
Maior bloco comercial do mundo é estimado em mais de 700 milhões de consumidores
Peixes sobem rio para reprodução na piracema
Neste período é proibido pescar, transportar e armazenar espécies nativas