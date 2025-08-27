Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Preços da manga tommy valorizam 24% com oferta restrita no Vale do São Francisco

Pesquisadores destacam que o mesmo ocorreu em um município da Bahia com a variedade palmer, que subiu 22%

Record News Rural|Do R7

Os valores da manga tommy subiram 24% na última semana e alcançaram a média de R$ 2,23 o quilo, no Vale do São Francisco. A alta, segundo o Hortifrúti/Cepea, é resultado de uma oferta mais restrita.

Em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, a disponibilidade da fruta também está mais baixa. A variedade palmer, por exemplo, chegou a R$ 1,65 o quilo, um crescimento de 22%.

Já no atacado, a procura aumentou, mas os preços permaneceram estáveis em São Paulo. Dados da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) apontam que a palmer seguiu a R$ 4,00 o quilo, e a tommy, a R$ 4,39 o quilo.

  • cepea
  • record-news-rural
  • agronegocio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.