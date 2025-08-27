Preços da manga tommy valorizam 24% com oferta restrita no Vale do São Francisco
Pesquisadores destacam que o mesmo ocorreu em um município da Bahia com a variedade palmer, que subiu 22%
Os valores da manga tommy subiram 24% na última semana e alcançaram a média de R$ 2,23 o quilo, no Vale do São Francisco. A alta, segundo o Hortifrúti/Cepea, é resultado de uma oferta mais restrita.
Em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, a disponibilidade da fruta também está mais baixa. A variedade palmer, por exemplo, chegou a R$ 1,65 o quilo, um crescimento de 22%.
Já no atacado, a procura aumentou, mas os preços permaneceram estáveis em São Paulo. Dados da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) apontam que a palmer seguiu a R$ 4,00 o quilo, e a tommy, a R$ 4,39 o quilo.
Últimas