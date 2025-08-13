Preços do açúcar e etanol seguem estáveis no mercado spot paulista, segundo Cepea

Os preços do açúcar e do etanol seguiram firmes no mercado spot paulista, conforme os últimos dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) . No caso do etanol hidratado, a baixa demanda por parte das distribuidoras do estado tem resultado na negociação de pequenos volumes.



Na primeira semana de agosto, o indicador Cepea/Esalq para o etanol hidratado em São Paulo fechou em R$ 2,6296 por litro, alta de 0,22% em relação ao período anterior. Para o anidro, houve valorização de 1,95%, alcançando R$ 3,0580 por litro, valor líquido de impostos, sem PIS/Cofins.



Já a média do açúcar cristal iniciou o mês praticamente estável, com variação entre R$ 119,00 e R$ 120,00 por saca de 50 kg. As usinas permaneceram firmes e adotam uma postura mais restritiva na oferta disponível para pronta entrega, o que sustenta as cotações.



Pesquisadores do Cepea destacam ainda que as exportações realizadas em julho contribuíram para essa estabilidade. Dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) mostram aumento de 35,17% no volume de açúcar branco embarcado via Porto de Santos, totalizando 230 mil toneladas.