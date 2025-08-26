Logo R7.com
Preços do milho mostram sinais de estabilidade após melhora na pressão interna das últimas semanas

Melhora nos embarques, dólar em alta e avanços internos ajudaram a impulsionar as cotações, enquanto compradores domésticos preferem consumir dos estoques

Record News Rural

Em meio à reta final da colheita, os preços do milho permaneceram estáveis na última semana. A postura firme dos vendedores somada à valorização nos portos ajudaram a sustentar o mercado.

No comércio internacional, a melhora dos embarques, o dólar em alta e os avanços externos foram responsáveis por impulsionar as cotações e, consequentemente, reduzir a recém pressão interna.

Além disso, parte dos produtores optou por limitar a oferta no mercado spot, sem urgência em vender, enquanto os compradores seguiram com os estoques próprios, o que mantém o equilíbrio entre oferta e demanda.

