Preços do milho mostram sinais de estabilidade após melhora na pressão interna das últimas semanas

Em meio à reta final da colheita, os preços do milho permaneceram estáveis na última semana. A postura firme dos vendedores somada à valorização nos portos ajudaram a sustentar o mercado.



No comércio internacional, a melhora dos embarques, o dólar em alta e os avanços externos foram responsáveis por impulsionar as cotações e, consequentemente, reduzir a recém pressão interna .



Além disso, parte dos produtores optou por limitar a oferta no mercado spot, sem urgência em vender, enquanto os compradores seguiram com os estoques próprios, o que mantém o equilíbrio entre oferta e demanda.