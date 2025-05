Preços do suíno apresentam queda no final de maio após período de estabilidade

Após um período de estabilidade, os valores do suíno vivo caíram nos últimos dias de maio na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). O movimento é típico de final de mês, quando a demanda diminui.



Colaboradores do centro de pesquisa indicam que o mercado spot de suíno vivo segue atento aos desdobramentos da confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil. O atacado da carne acompanha a movimentação do animal, com oscilações de queda.