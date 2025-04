Produção de algodão em pluma atinge novo recorde no Brasil

A produção brasileira de algodão em pluma deve atingir um recorde nesta safra. Com uma alta acumulada de 1,47% neste mês, o indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, abriu essa semana a média de R$ 4,2785 por libra, o maior valor nominal desde 4 de março de 2024. De acordo com os pesquisadores do CEPEA , os vendedores que ainda mantêm algum volume estão mantendo os preços firmes, enquanto os compradores estão pagando valores maiores para as novas aquisições.



Em relação à produção, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou que devem ser colhidas 3 milhões 890 mil toneladas de algodão, o que representa pouco mais de 5% de aumento em comparação à temporada 2023/2024.