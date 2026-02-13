A produção de grãos é estimada em 353,4 milhões de toneladas em 2025/2026, com início da colheita das culturas de primeira safra. O resultado representa ligeiro crescimento de 0,3% em relação ao volume obtido no ciclo 2024/2025, o que mantém a perspectiva de recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento.



