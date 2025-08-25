Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa

A produção de macadâmia no Brasil está em expansão e, em 2024, alcançou cerca de 5 mil toneladas, das quais 60% foram destinadas à exportação. Embora o país figure entre os dez maiores produtores mundiais, ainda responde por menos de 3% da produção global. No cenário internacional, o mercado cresce a uma taxa média de 8% ao ano.



Para apoiar esse avanço e reduzir riscos de prejuízos milionários, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu um sistema digital gratuito que mapeia pragas da cultura. A plataforma reúne informações inéditas sobre insetos e ácaros que afetam plantações de macadâmia no Brasil e em mais de 20 países produtores.



O estudo começou em setembro de 2019 e foi concluído recentemente, após monitoramento em áreas de cultivo no município de Dois Córregos (SP), responsável por metade da produção nacional, além de levantamentos internacionais. Uma das descobertas mais relevantes foi a identificação de 18 espécies exóticas classificadas pelo Ministério da Agricultura como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, que representam risco não apenas para a macadâmia, mas também para outros cultivos nacionais.



A tecnologia foi batizada de NutWeb, e possui interface interativa que permite buscas detalhadas sobre cada espécie identificada. O sistema apresenta dados sobre danos causados, hábitos alimentares, locais de ocorrência e até imagens dos insetos, auxiliando produtores e pesquisadores no monitoramento e prevenção de pragas. Além disso, oferece suporte à formulação de políticas públicas voltadas ao setor.