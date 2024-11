Produtor de Santa Catarina colhe 660 kg de morango por semana e gera empregos para a região

O preço do morango está em queda em Santa Catarina nos últimos meses. Isso se dá pela alta produção no sul do estado, que chega a colher 660 kg por semana e está gerando empregos, já que os produtores precisam de ajuda para apanhar a safra . O produtor rural Mateus Assunção diz ainda que a forma correta de comê-la é de cima para baixo. "A parte mais ácida do morango é a superior. Então, o correto é começar pela acidez e finalizar com a parte mais doce, a debaixo."