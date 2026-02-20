Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Produtor de São Paulo colhe fruta exótica de quase 2 quilos

Propriedade tem cerca de 1 alqueire e 7 mil pés de pitaia de várias espécies

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Uma pitaia gigante, de quase 2 quilos, foi colhida em uma propriedade do interior de São Paulo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Interior
  • São Paulo (Estado)
  • record-news-rural
  • agronegocio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.