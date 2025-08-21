Produtor transforma rebanho de carneiros em negócio rentável no Triângulo Mineiro

A ideia do produtor rural Anderson da Cruz Guimarães, que começou com a venda de carne de carneiro temperada aos amigos, se transformou em um negócio promissor, com um rebanho de mais de 400 animais em Prata, no Triângulo Mineiro.



O produtor apostou na criação de dorpers, espécie rústica e resistente, reconhecida pela boa adaptação ao clima e pela qualidade da carne. “É uma raça que agrega uma carcaça muito boa”, explica.



Na fazenda, as fêmeas são preservadas, enquanto os machos seguem para a comercialização em um processo que respeita o ciclo natural e valoriza o bem-estar animal . Cada lote de ovinos é separado cuidadosamente por sexo e tamanho.



Com o apoio de três funcionários, Guimarães planeja ampliar a produção sem abrir mão da essência artesanal do negócio. “Se você for selecionando o plantel, for melhorando e nutrindo cada vez mais, você consegue atingir um alto índice de gemelar, um baixo índice de mortalidade e um ganho de peso espetacular”, destaca.