Quilo da baunilha pode chegar a custar R$ 2.000; veja curiosidades do plantio

Apesar de ser muito usada na culinária brasileira e em produtos de beleza, a baunilha não é uma especiaria comum de se achar pelo país. Quem tem interesse em cultivar o ingrediente, fruto da espécie de orquídea Vanilla, tem que ter paciência: a planta começa a dar resultados a partir do quarto ano do plantio. O manejo exige dedicação e pode afastar os agricultores , mas é atrativo por sua rentabilidade, já que o quilo chega a custar R$ 2.000.



Desde 2017, o produtor rural francês Daniel Bryan, que mora no Brasil há mais de 30 anos, realiza o plantio de orquídeas da baunilha na cidade de Cocalzinho de Goiás, a pouco mais de 130 km de Goiânia, algo que era novidade para o Cerrado. Em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (3), o pesquisador afirmou que "a gente faz com amor" ao garantir que sua produção não visa apenas o lucro.