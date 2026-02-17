Logo R7.com
Rebanho bovino dos EUA cai ao menor nível em 75 anos

Brasil superou a produção de carne bovina americana no ano passado

Record News Rural|Do R7

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que o rebanho bovino do país está em seu menor nível em 75 anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Pecuária
  • estados-unidos
  • carne-bovina

