Redução de área faz o preço do feijão subir

Exportações do grão batem recorde em 2025 com 533,19 mil toneladas embarcadas

Record News Rural|Do R7

O feijão-preto está mais caro, resultado da maior procura e da estimativa de redução de área plantada.

