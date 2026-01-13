Redução de área faz o preço do feijão subir
Exportações do grão batem recorde em 2025 com 533,19 mil toneladas embarcadas
O feijão-preto está mais caro, resultado da maior procura e da estimativa de redução de área plantada.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Brasil se consolida como principal fornecedor global de algodão
Vendas externas atingiram 3,03 milhões de toneladas no último ciclo
Produtor enfrenta os desafios da lavoura para manter o negócio
Fruta agrada o paladar dos consumidores e garante as vendas para o comércio
Colheita da safra de verão começa de forma pontual no RS
Clima favorável deixa produtores com boa expectativa de produção; preços seguem em queda
União Europeia aprova acordo de livre-comércio com o Mercosul; agro está no centro das discussões
Maior bloco comercial do mundo é estimado em mais de 700 milhões de consumidores
Peixes sobem rio para reprodução na piracema
Neste período é proibido pescar, transportar e armazenar espécies nativas
Exportações de ovos brasileiros aumentam mais de 120% em 2025
Brasil embarcou quase 41 mil toneladas, entre in natura e processados
União Europeia aprova acordo de livre-comércio com o Mercosul
Maioria dos países-membros do bloco europeu votou a favor do tratado
Setor de máquinas agrícolas prevê crescimento menor
Para 2026, avanço deve ser de 3,4%; 2024 registrou 10% de alta com receita de R$ 68 bilhões
Brasil deve manter o protagonismo mundial no mercado de algodão
Mesmo com leve queda na produção, Brasil segue como maior exportador global
Negócios envolvendo café seguem em ritmo lento no mercado
Poucos lotes estão sendo comercializados para cumprir despesas de curto prazo
Conheça a menor raça de galinha do mundo
Tamanho padrão é de até 25 centímetros; no Brasil, a ave começa a ganhar espaço no mercado pet
Entenda impacto da taxação da China para o Brasil
País asiático estabeleceu cotas para a importação de carne bovina
México define cotas de importação isentas de tarifa
Parte das proteínas bovina e suína que entra no país fica livre de alíquotas; medida busca baratear alimentos
Pará se consolida como maior produtor de açaí no Brasil
Preço do fruto valorizou até 37% em 12 meses