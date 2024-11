Safra 2024 de cacau não é suficiente para suprir a demanda das indústrias

O mundo deve ter uma queda de 400 mil toneladas na quantidade de cacau entregue às indústrias em 2024, de acordo com dados divulgados pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor). O levantamento mostra que, nos primeiros nove meses do ano, as empresas brasileiras registraram uma queda de 23,3% no volume recebido de amêndoas de cacau. A safra, portando, não foi o suficiente para suprir a demanda interna.