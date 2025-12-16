Safra 2025/2026 de milho deve ser menor no Brasil

A expectativa para a produção de milho no Brasil para a safra 2025/2026 é de redução. Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, destaca que o plantio começou com falta de chuvas e as temperaturas frias afetaram o desenvolvimento das plantas.



