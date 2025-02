Safra de 2025 será um 'espetáculo', afirma Lula em coletiva

Em primeira entrevista coletiva do ano, realizada no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou as questões envolvendo o agronegócio brasileiro e afirmou que a safra de 2025 será um "espetáculo".



Com a alta expectativa no crescimento do setor para este ano, Lula ressaltou que "agora é preciso cuidar" para evitar secas inesperadas ou novos desastres climáticos .